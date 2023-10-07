В Минкультуры Киргизии заявили о необходимости передать культурные традиции СНГ молодежи

Глава ведомства Алтынбек Максутов отметил, что страны - участницы Содружества должны бережно относится к его культурному разнообразию

БИШКЕК, 7 октября. /ТАСС/. Страны - участницы СНГ должны бережно относится к культурному разнообразию Содружества и передавать имеющиеся в этом плане традиции следующим поколениям. Об этом заявил в Бишкеке на открытия 17-х Дельфийских игр СНГ министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов.

"Культурное разнообразие СНГ является нашей гордостью и сокровищницей, которые мы должны сохранить, развивать и передать молодому поколению", - сказал он.

По его словам, стартовавшие в Бишкеке Дельфийские игры Содружества являются не столько соревнованием, сколько "площадкой по обмену опытом" и "творческой лабораторией". "В то же время, это огромный труд и эмоциональное напряжение. Надеюсь, что участие в 17-х Дельфийских играх станет для вас трамплином для новых свершений и подарит вам много радостных минут и новых друзей", - отметил министр, обращаясь к участникам. При этом он заверил, что именно культура всегда "занимала особое место" в жизни народов стран - участниц СНГ.

В Дельфийских играх в Бишкеке принимают участие около 600 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из стран СНГ. Победителей планируется определить по номинациям: фортепиано, скрипка, изобразительное искусство, академическое пение, сольное народное пение, эстрадное пение и народный танец. В фестивальную программу включены категории - народные инструменты, духовые инструменты и художественные ремесла.

Оценивать конкурсантов будет жюри, в состав которого входят свыше 30 деятелей искусств, профессоров и докторов искусствоведения из стран СНГ. "Это уникальное событие, объединяющее подрастающее поколение и молодежь из стран Содружества и способствующее укреплению дружбы между нашими странами", - уверен министр.

Решение о проведении в Киргизии Дельфийских игр СНГ, которые впервые проводятся в республике, было принято Советом глав правительств государств Содружества 29 мая 2020 года. Игры организованы Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии, Дельфийским комитетом республики, при поддержке Исполкома СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, мэрии Бишкека и других киргизских госорганов.