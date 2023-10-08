На кинофестивале "Маяк" состоялось три режиссерских дебюта

Свои первые полнометражные картины представили Татьяна Рахманова, Вениамин Илясов и Дмитрий Моисеев

ГЕЛЕНДЖИК, 8 октября. /ТАСС/. Режиссеры Татьяна Рахманова, Вениамин Илясов и Дмитрий Моисеев представили свои дебютные полнометражные картины на фестивале "Маяк", передает корреспондент ТАСС.

Рахманова ранее писала тексты для театров, а также снимала документальные и игровые фильмы. В полном метре она дебютировала с картиной "Королевство" - историей о выпускниках детского дома, которые снимают коттедж и устраивают вечеринку. Когда срок аренды и деньги у них заканчиваются, герои не хотят, чтобы праздник завершался и превращают дом в настоящую крепость. В картине снялись реальные выпускники детского дома и всего два профессиональных актера.

Моисеев долгое время работал на телевидении, а после снял несколько короткометражек. Создать фильм про пришельцев "Контакты" его вдохновила история "кыштымского карлика" Алешеньки, останки которого были найдены в Челябинской области. В фильме пришельцев называют "Виталиками". Их корабли зависли в разных точках планеты, в том числе над провинциальным городом, в котором живет медсестра Нина (Ирина Саликова). Ей и предстоит узнать, зачем пришельцы прибыли на нашу планету. "Мы изначально планировали снимать в провинции, история этого требовала. Но у нас бюджета не хватило, чтобы уехать, поэтому это солянка из разных городов Подмосковья - Троицк, Калуга. <…> Этот фильм про бережное отношение к другим, не только к людям, а другим вообще. Такое ощущение, что это единственное, что мы можем", - поделился Моисеев.

Еще одним дебютом стал фильм "Эра" Илясова. Ранее режиссер работал в Театре Маяковского, "Практике" и "Гоголь-центре". Главную героиню зовут Эра (в честь радиоприемника). Вместе с сыном-инвалидом она переезжает в дом покойной матери на берегу Черного моря и планирует наладить личную жизнь, несмотря на зрелый возраст. Хоть сын и воспринимает это с осуждением. По словам Илясова, это фильм о людях, которые "способны снова и снова подниматься после падения и каждый раз начинать все заново". "Действительность и время наступают на пятки. Ты бежишь, а оно наступает и наступает. Что будет на экране, не знаю, удалось ли догнать действительности красоту. Так было на съемках и бывает в жизни", - сказал он, представляя фильм.

Даты зрительских премьер этих фильмов пока не известны.

О фестивале

Кинофестиваль "Маяк" стартовал в Геленджике 5 октября. Он продлится до 9 октября. Организатором кинофестиваля является Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм". Он начал свою работу в 2019 году и был учрежден Романом Абрамовичем. Фонд поддержал производство более 70 российских фильмов, многие из которых участвовали в программах и получили призы международных кинофестивалей в Каннах, Венеции, Локарно, Берлине и Роттердаме.

Одним из членов жюри "Маяка" является создатель и глава студии "Профит" Игорь Толстунов, который спродюсировал картины "Подмосковные вечера", "Ворошиловский стрелок", "Сердце Пармы", "Вор", "Все умрут, а я останусь" и многие другие. В состав жюри также вошли актеры Данила Козловский, Анна Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, режиссер и сценарист Алексей Попогребский. Козловский не приехал на фестиваль и "будет работать на удаленке", как рассказали организаторы на церемонии открытия.