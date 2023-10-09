Форум в честь 100-летия Музея истории Бурятии посетят участники из городов РФ и Монголии

По словам директора музея Татьяны Бороноевой, в рамках мероприятия будет организован круглый стол, посвященный буддийским коллекциям российских музеев

УЛАН-УДЭ, 9 октября. /ТАСС/. Международный форум, приуроченный к 100-летию Музея истории Бурятии имени М. Н. Хангалова, пройдет 11-12 октября в Улан-Удэ. В программе мероприятия круглый стол "Буддийские коллекции в музеях России", сообщила журналистам директор музея Татьяна Бороноева.

"Наш музей - ровесник Бурятии и один из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока. Через него можно проследить, как развивалась история республики, жизнь людей. Обсудить это приедут музейные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, Республики Тыва, Иркутской области, Монголии, они примут участие в круглом столе, посвященном буддийским коллекциям российских музеев. С коллегами мы обсудим, что важно и актуально для развития музея, отдельно пройдет молодежная секция - в ней примут участие студенты", - сказала Бороноева.

Форум также посвящен 165-летию со дня рождения выдающегося этнографа Матвея Хангалова - музей назван его именем в 1958 году. Это бурятский этнограф и фольклорист, переводчик, педагог. "Он открыл для мира историю и культуру бурятского народа, уберег от полного исчезновения ценнейшие памятники культуры Бурятии. Его наследие не утратило своего значения и актуальности и до сих пор остается поводом для научного обсуждения", - отметили в министерстве культуры республики.

В дни форума в Улан-Удэ пройдут научно-практической конференции "Музей и общество: современные модели интеграции. Хангаловские чтения - 4", научно-методический семинар "Сохранение историко-культурного наследия. Опыт муниципальных музеев Республики Бурятия". Кроме того, состоится открытие выставки "100 лет Музею истории Бурятии. М. Н. Хангалов и его наследие" и презентация альбома "Музей истории Бурятии. 100" и книги старшего научного сотрудника, заслуженного работника культуры Бурятии Дмитрия Фролова.

Музей истории Бурятии создан 10 октября 1923 года по постановлению Бурятского революционного комитета. В настоящее время в учреждении культуры содержатся фондовые собрания, в которых около 45 тыс. предметов. Археологическая коллекция эпох бронзы, железа, Средневековья, хунну, насчитывающая около 7 тыс. артефактов.