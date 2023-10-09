В Москве за сезон проекта "Уличный артист в парках" состоялось более 900 выступлений

Самыми популярными площадками для выступлений стали парки в центре столицы, включая "Сокольники", парк Горького и "Музеон"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более 900 выступлений состоялось за летний сезон в рамках столичного проекта "Уличный артист в парках", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В столице завершился летний сезон проекта "Уличный артист в парках". На протяжении четырех месяцев, с июня по сентябрь, более 160 музыкантов, танцоров, актеров, художников и представителей других направлений демонстрировали свои таланты зрителям. Артисты выступили на 53-х площадках в 26 парках столицы. <...> Всего за сезон в рамках проекта состоялось 928 выступлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все участники проекта прошли двухэтапный отбор весной.

"Москва динамично развивается в различных сферах уже не первый год. В том числе все более доступными и привлекательными становятся места досуга, среди которых множество парковых и культурных пространств. Уличное искусство - неотъемлемая часть этих пространств, один из дополнительных творческих аспектов городской жизни, способный привлечь туристов и увеличить привлекательность столицы.<...> Проект "Уличный артист в парках" стал своего рода брендом столицы, в очередной раз доказав пользу не только для артистов, но и для культурной составляющей жизни самого города", - отметила замруководителя Департамента культуры Москвы Ака Марзаева.

Самыми популярными площадками для выступлений в этом летнем сезоне стали парки в центре столицы, включая "Сокольники", парк Горького и "Музеон". Кроме того, увидеть уличных артистов можно было в Екатерининском парке, во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино, в парке развлечений "Остров мечты", парке "Ходынское поле", в саду "Эрмитаж", Бабушкинском парке.