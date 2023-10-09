В "Зарядье" 13 октября откроется выставка работ номинантов Московской арт премии

Заявки подавались в пяти номинациях: изобразительное искусство, архитектура, музыка, кино, театр и литература

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Выставка работ номинантов четвертой Московской арт премии пройдет в выставочном зале медиацентра парка "Зарядье" с 13 октября по 30 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов.

"13 октября в "Зарядье" откроется выставка номинантов четвертой Московской арт премии. Ее присуждают за вклад в развитие современного искусства проектам, ставшим значимым явлением в культурной жизни столицы. В этом году на премию подано рекордное количество заявок - более 800. Все произведения-номинанты соответствуют одному из критериев: они созданы в Москве, по заказу столичных институций и рассказывают о ней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заявки подавались в пяти номинациях: изобразительное искусство и архитектура, музыка, кино, театр, литература. Вручение наград предваряет большая выставка, которая знакомит зрителей с работами-номинантами, в числе участников выставки художники Юрий Купер, Наталья Нестерова, Андрей Люблинский, арт-группа "Россия", писатели Кирилл Рябов, Ася Володина, режиссеры Семен Серзин, Иван Твердовский, композиторы Александр Белоусов, Вадим Генин, Анна Поспелова, спектакли московских театров "Практика", Театра имени Моссовета и другие.

Как отметил директор Московской арт премии Иван Лыкошин, которого цитирует пресс-служба, в этом году на соискание подано рекордное количество заявок - более 800. Основываясь на них, кураторы выставки создали условное пространство столицы. "Зрители смогут зайти на литературный бульвар, послушать музыку города, заглянуть в кино и даже в театр", - добавил он.

Так, в номинации изобразительное искусство и архитектура будет представлено больше 10 проектов современных художников. В их числе - выставка-эссе "Опыты" Юрия Купера, объединяющая его работы в самых разных жанрах - от живописи и графики до керамики и ювелирных произведений. Полный состав номинантов будет представлен на сайте премии перед награждением, победителей в конце ноября определит экспертный совет, в состав которого вошли 30 ведущих специалистов по всем представленным направлениям: директор парка "Зарядье" Иван Демидов, директор сети кинотеатров "Москино" Наталья Мокрицкая, художественный руководитель театра "Практика" и главный режиссер РАМТа Марина Брусникина и другие.

Московская арт премия вручается с 2020 года.