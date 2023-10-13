Писатели из четырех городов России стали лауреатами премии Крапивина

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина отметила, что, обладая званием лауреата Крапивинской премии, авторам проще пробиться в издательства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Писатели из Екатеринбурга, Раменского, Зеленодольска и Великого Новгорода стали лауреатами Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина 2023 года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Произведения победителей будут опубликованы издательством "Детская и юношеская книга". Лауреатами Международной детской литературной премии имени Владислава Петровича Крапивина - 2023 стали: Светлана Потапова (Великий Новгород), "Я живу в шкафу" - премия в номинации "Выбор Командора", Андрей Копылов (Екатеринбург), "Неведьмочка" - премия в номинации "Выбор детского жюри", Мария Фадеева (Раменское), "Я рассказываю сказки" - премия в номинации "Выбор литературного совета", Марина Шубина (Зеленодольск), "Федот Данетот и Лето конца света" - премия в номинации "Выбор профессионального жюри", - говорится в сообщении.

Министр культуры региона Светлана Учайкина отметила, что, обладая званием лауреата Крапивинской премии, авторам проще пробиться в издательства. "Очень важное дело затеял и передал нам Крапивин, чтобы наши дети читали хорошую умную литературу, которая воспитывала бы в них и чувство патриотизма, и умение дружить, и умение нести ответственность за свои поступки", - передает ее слова департамент.

Международная детская литературная премия имени Владислава Крапивина вручается регулярно с 2006 года в день рождения писателя 14 октября. В 2009 году премия прекратила свое существование, но была возрождена в 2010 году по инициативе Содружества детских писателей.

Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, основатель детского отряда "Каравелла" на Урале, автор таких произведений, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". Крапивин умер 1 сентября 2020 года, ему был 81 год.