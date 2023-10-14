Умерла поэтесса и нобелевский лауреат Луиза Глюк

Ей было 80 лет

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Поэтесса, лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года Луиза Глюк умерла в возрасте 80 лет. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.

Эту информацию подтвердил редактор Глюк в издательстве Farrar, Straus & Giroux, указывает AP.

Луиза Глюк родилась 22 апреля 1943 года в Нью-Йорке в семье потомков еврейских иммигрантов из Венгрии. В 1968 году Глюк опубликовала первый сборник - "Первенец" (Firstborn). Наиболее успешный период в творчестве поэтессы пришелся на 1990-е годы. В 1990 году вышел сборник "Арарат" (Ararat), а изданный в 1992 году "Дикий ирис" (The Wild Iris) принес Глюк Пулитцеровскую премию.

Глюк является лауреатом более 20 литературных премий, почетным доктором нескольких колледжей, а также членом престижных поэтических обществ и научных организаций США, в частности Американской академии искусств и литературы, Американской академии искусств и наук и Американского философского общества. В 2002-2004 годах избиралась поэтом-лауреатом США. В этом качестве она выступала с лекциями, консультировала Библиотеку Конгресса по различным вопросам.

В 2020 году Нобелевский комитет Шведской академии присудил Глюк премию по литературе за "ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее".