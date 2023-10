Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры

Британский актер снялся в более чем 160 фильмах

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Британский актер Майкл Кейн, снявшийся за свою карьеру в более чем 160 фильмах, завершил карьеру. Об этом 90-летний исполнитель, который был дважды удостоен премии "Оскар", объявил в интервью радиостанции Би-би-си.

"Я все время говорю, что собираюсь выйти на пенсию. Что ж, теперь я на пенсии, - сказал Кейн. - Я только что снялся в главной роли в фильме, который получил потрясающие отзывы. Сейчас я могу рассчитывать уже только на роли 90-летних стариков, ну или 85-летних. Так почему бы, подумал я, не закончить на этой ноте?"

По словам Кейна, три года назад он уже считал, что не вернется в кино, но получил предложение сыграть в основанном на реальных событиях фильме "Великий беглец" (The Great Escaper, 2023). Он трижды отказывался от предложения, но, перечитывая сценарий, влюбился в образ главного героя - ветерана Второй мировой войны Берни Джордана, который сбегает из дома престарелых в английской глубинке, чтобы отравиться во Францию на празднование 70-летия со дня высадки союзников в Нормандии.

Актерский путь Кейна начался в 1950 году, а звездный статус ему принесла роль заносчивого офицера британской армии в исторической драме "Зулусы" (Zulu, 1964) режиссера Сая Эндфилда. Как признавался Кейн, он обязан своим карьерным взлетом американскому кинематографисту, без колебаний взявшему выходца из рабочего класса с истэндским акцентом на роль аристократа. Кейн шесть раз выдвигался на премию "Оскар" и дважды получил ее за лучшие мужские роли второго плана - в комедии Вуди Аллена "Ханна и ее сестры" (Hannah and Her Sisters, 1986) и драме Лассе Халльстрёма "Правила виноделов" (The Cider House Rules, 1999). На счету актера также три "Золотых глобуса", премия Британской академии кино и телевизионных искусств и множество других наград.

В 2000-х годах Кейн стал одним из любимых исполнителей Кристофера Нолана, снявшись в восьми его картинах, включая трилогию о Бэтмене, в которой британцу досталась роль дворецкого Альфреда.