Молодежный театр на Фонтанке покажет пьесу Вампилова "Прощание в июне"

Роли в постановке исполнят студенты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Молодежный театр на Фонтанке покажет премьеру комедии Александра Вампилова "Прощание в июне" в исполнении студентов Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Впервые на профессиональную сцену выйдут воспитанники пятой мастерской художественного руководителя театра народного артиста России Семена Спивака, которые весной будущего года окончат обучение в РГИСИ.

"Мы выбрали для дипломного спектакля вампиловскую пьесу, потому что она - о вечном, о любви. Она о молодых, которым это вечное невероятно близко, в которых это вечное отзывается. То, что в пьесе действуют люди возраста студентов выпускного курса, психологически роднит исполнителей с героями. Ребятам не придется "натягивать" на себя несвойственные молодости психологические образы и создавать возрастные портреты", - сказал журналистам режиссер спектакля Спивак.

Молодежный театр на протяжении почти трех десятилетий является учебной базой для будущих актеров и режиссеров. Стало традицией, что студенты Спивака уже во время обучения вводятся в постановки театра, а их выпускные спектакли затем входят в репертуар.

Так ранее появились как студенческие, а затем стали репертуарными спектакли предыдущих выпусков - "Крики из Одессы", "Метро", "Жестокие игры", "Идиот.2012", "Обыкновенные чудики", "Игра в Шекспира. Гамлет".