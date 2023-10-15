В Архангельске представили книгу художественных прогулок по городу

Издание включает несколько сот картин, стихи, воспоминания горожан, исторические материалы, сообщила автор Татьяна Зеленина

АРХАНГЕЛЬСК, 15 октября. /ТАСС/. Книгу "Архангельск. Три прогулки по старому городу" представили в Областной научной библиотеке им. Добролюбова, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказала ТАСС автор книги, заслуженный работник культуры Татьяна Зеленина, изначально не планировалось, но получилось так, что альбом вышел к 440-летию Архангельска, которое будет отмечаться в 2024 году. "Художники тех далеких 30-х, 40-х, 50-х, 70-х годов оставили нам эти артефакты, они писали свой город, старый город. Еще в 70-е годы можно было увидеть много старых домов, то, что в основном снесено сейчас. Наверное это и правильно, потому что город , как и любой живой организм, он меняется, и он не может оставаться таким, каким он был 10, 20 или 50 лет назад", - сказала Зеленина.

Издание включает несколько сот картин примерно 20 художников, которые писали город в разных жанрах в 1930-70-е годы, стихи архангельских поэтов, воспоминания горожан, исторические материалы об Архангельске, а также письма знаменитого сказочника и художника Степана Писахова с заметками о городе. Автор работала над изданием около 10 лет. Книга выпущена Музейным объединением "Художественная культура Русского Севера".

Она добавила, что получился своеобразный путеводитель по городу: путешественник или местный житель, проходя по местам из книги, может увидеть, что осталось, чего уже нет, и что было здесь раньше. Книга стала продолжением проекта "Архангельская Атлантида", в его рамках Зеленина изучала картины в запасниках музеев, искала в частных коллекциях. За 10 лет состоялось несколько выставок про город.

Она выбирала произведения, где изображен Архангельск, его улицы, Северная Двина, мосты и здания. Например, художница Валентина Дрихель была единственной, кто на своих натурных рисунках запечатлела все основные этапы строительства автомобильно-железнодорожного моста через реку, который буквально соединил Архангельск с европейской частью России.

По словам Зелениной, в некоторых случаях приходилось проводить расследование. "Вот ширяевский [художника Дмитрия Ширяева] такой небольшой этюдик "На набережной" 1946 года. Мне понравился этот этюд, но ничего городского здесь вроде как и нет: три чахлых березки, домик за холмом. Я потратила месяц, <...> - рассказала Зеленина. - И я нашла, что это напротив четвертой школы. И вот я пишу, что берег Северной Двины на этюде Ширяева выглядит пустынным и не кажется городским пространством. А это начало благоустройства будущего сквера, где потом поставят памятник Петру первому".

Три прогулки по Архангельску

В книге три главы, соответственно, три прогулки: по старому Архангельску, по Набережной Северной Двины, и по Соломбале, которая находится на острове за еще одним мостом.

Многие приметы Архангельска остались только на фотографиях и в работах художников, отметила Зеленина. Она поделилась, что хочет продолжить свой проект и показать жителям и гостям Архангельска в том числе городские дворики, которые тоже остались в работах художников.