16 октября, 06:17

Первый мюзикл на национальном языке покажут в районах Горного Алтая

Спектакль представил государственный оркестр Республики Алтай на сцене Национального драматического театра им. П. В. Кучияка

ТАСС, 16 октября. Государственный оркестр республики Алтай представил первый мюзикл на национальном языке "Женитьба Абайыма" в концертном исполнении. Гастроли оркестра по муниципальным образованиям региона запланированы с 25 октября по 8 декабря, сообщается в официальном Telegram-канале правительства республики.

"В период с 25 октября по 8 декабря этого года состоятся гастроли оркестра в муниципалитеты региона с мюзиклом", - говорится в сообщении.

Спектакль представил государственный оркестр Республики Алтай на сцене Национального драматического театра им. П. В. Кучияка. Произведение алтайского писателя Аржана Адарова рассказывает гостям о вечной молодости, любви и преданности. Творческий проект "Женитьба Абайыма" реализован при поддержке Министерства культуры РФ на средства гранта в рамках федерального проекта "Развитие искусства и творчества". Композитор мюзикла - автор музыки гимна Республики Алтай Владимир Пешняк. 

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