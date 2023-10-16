Под Калининградом пивоварню XIX века внесли в реестр объектов культурного наследия

Этим же приказом комплекс исключается из перечня выявленных объектов культурного наследия региона

КАЛИНИНГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Комплекс зданий пивоваренного завода братьев Бернеккер 1860-х годов постройки в городе Черняховске Калининградской области (ранее Инстербург) внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Соответствующий приказ Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить выявленный объект культурного наследия "Комплекс зданий пивоваренного завода братьев Бернеккер" <...> в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения", - говорится в документе.

Этим же приказом комплекс исключается из перечня выявленных объектов культурного наследия региона. Статус выявленного объекта культурного наследия комплекс получил в 2011 году.

Объект культурного наследия, включенный в реестр, подлежит государственной охране со дня принятия решения о включении его в реестр, уточнили ТАСС в службе госохраны объектов культурного наследия Калининградской области.