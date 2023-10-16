Музей-заповедник "Петергоф" принял более 4,9 млн посетителей с начала года

В музее впервые работали бесплатные часы для утреннего входа в Александрию и Ораниенбаум

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Посещаемость музея-заповедника "Петергоф" с начала года достигла 4,9 млн человек, что более чем на 100 тыс. превышает показатель аналогичного периода 2022 года. Об этом ТАСС сообщил врио генерального директора учреждения Роман Ковриков, подводя итоги летнего сезона.

"В 2023 году количество посетителей с 1 января по 15 октября составило 4 906 584 человека, в то время как за аналогичный период в 2022 году музей-заповедник "Петергоф" посетили 4 801 986 человек", - рассказал Ковриков. Он напомнил, что в этом году летний сезон продолжался с 22 апреля по 15 октября. С 16 октября фонтаны Петергофа перестают работать, музеи переходят на зимнее расписание, а вход в парки становится бесплатным.

Новшеством сезона в музее-заповеднике стали бесплатные часы для утреннего входа с 08:00 до 10:00 в Александрию и Ораниенбаум, которые пользовались популярностью у индивидуальных посетителей, в частности, у семейной аудитории, пенсионеров и спортсменов. Минувшим летом полностью открылся после масштабной реставрации Ораниенбаум, где воссоздали историческую планировку середины XIX века. Кроме того, 1 июля в Нижнем парке после двухлетней реставрации посетителей начал принимать павильон "Эрмитаж", а ров вокруг него впервые за 200 лет наполнился водой на постоянной основе.

В 2023 году музей-заповедник также увеличил количество авторских экскурсий по музеям и паркам, разработанных научными сотрудниками-хранителями экспозиций. "В прошлом, юбилейном петровском году, музей-заповедник "Петергоф" впервые запустил цикл подобных экскурсий в петровских музеях. Проект имел большой успех, в этом году он был расширен. Самыми популярными стали авторские экскурсии "Петровский Петергоф" по Нижнему парку и петровским музеям и "Сад и дом мой хорош … мне кажется, будто лучше здесь нигде нету" по Ораниенбауму и его музеям", - добавили в пресс-службе музея-заповедника.

В числе знаковых мероприятий сезона в ГМЗ "Петергоф" назвали прошедший в июне фестиваль "Игорь Стравинский: Ораниенбаум - Мариинский театр" под управлением Валерия Гергиева при участии оркестра Мариинки, первый всероссийский фестиваль под открытым небом "Парадные спектакли Петергофа" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также традиционные Весенний и Осенний праздники фонтанов.

Важной частью деятельности ГМЗ "Петергоф" в 2023 году стало сотрудничество с музеями в новых субъектах России, подчеркнули в музее-заповеднике. В мае подписали соглашения о сотрудничестве с Херсонской областной филармонией, в июне провели программы обучения для Донецкого республиканского краеведческого музея, Музея космонавта Г.Т. Берегового, Музея истории города Горловки. В июле в Музее истории Луганска, а в сентябре в Меловском краеведческом музее Луганской Народной Республики состоялось открытие детских центров "Музей рядом". Проект был реализован музеем-заповедником под эгидой Министерства культуры России.