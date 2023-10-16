Белгородская область первая в России зарегистрировала предметы музеев в Госкаталоге

Работу выполнили с опережением на два года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Белгородская область стала первым регионом России, зарегистрировавшим 100% музейных предметов в Госкаталоге, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

"Совокупность музейных собраний Белгородской области превышает 530 тыс. предметов и входит в десятку крупнейших региональных собраний Центрального федерального округа. В октябре 2023 года музеи Белгородской области завершили регистрацию всех музейных предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Музеи региона завершили регистрацию с опережением на два года.

В тройку лидеров по числу зарегистрированных в Госкаталоге музейных предметов также входят Ямало-Ненецкий автономный округ (92%) и Новгородская область (90%), отметили в министерстве.

Государственный каталог - федеральная система учета музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда России. Она была создана для обеспечения их правовой защиты в 2016 году.

Музейный фонд России насчитывает более 70 млн предметов. Согласно федеральному законодательству, все предметы музейного фонда должны быть учтены в Госкаталоге до декабря 2025 года.