В историческом здании в центре Пензы открыли новый корпус краеведческого музея

Он будет располагаться в здании XVIII века на улице Белинского

ПЕНЗА, 16 октября. /ТАСС/. Новый корпус Пензенского государственного краеведческого музея открыли в историческом здании XVIII века в центре города. Это позволит представить посетителям большую часть коллекции музея, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

"Сегодня свои двери распахнул новый корпус Пензенского государственного краеведческого музея. У нас просто огромная коллекция, и наконец мы сможем представить публике большую ее часть, а это 140 тыс. экспонатов", - написал он.

Новый корпус открылся в здании XVIII века на улице Белинского, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Его построили в 1787 году по утвержденному императрицей Екатериной II проекту нижегородского губернского архитектора Якова Ананьева. Здесь размещались губернское правление, казенная палата, казначейство и другие ведомства. В 1865-1866 годах в должности управляющего Пензенской казенной палаты здесь работал писатель Михаил Салтыков-Щедрин. В 2019 году началась реконструкция здания. В апреле 2021 года Мельниченко сообщил, что после окончания работ здесь откроют корпус краеведческого музея.

Как сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, в здании представлены экспонаты из коллекции Пензенского краеведческого музея, которые раньше хранились в фондах. "Оформлены новые выставки, посвященные основанию Пензы, выдающимся гражданам города, его этнографическому разнообразию, археологическому наследию", - отметили в ведомстве.

По словам Мельниченко, новый корпус входит в "исторический треугольник" в центре города, который соединяет литературный и краеведческий музеи, картинную галерею и губернаторский дом, Епархиальное управление и Спасский кафедральный собор. Также рядом находятся Музей одной картины и здание бывшего Дворянского собрания, где сейчас располагается заксобрание региона. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пензенской области, старое здание музея планируется капитально отремонтировать, после чего будет расширена его экспозиция.

Пензенский государственный краеведческий музей является одним из старейших в Поволжье. Его открыли как естественно-исторический музей в 1911 году, в 1924 году переименовали в краеведческий.