На бульваре в центре Москвы открылась посвященная Щусеву и Шухову фотовыставка

Экспозиция будет работать до 6 ноября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная архитекторам Алексею Щусеву и Владимиру Шухову, открылась на Гоголевском бульваре в центре Москвы, она продлится до 6 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На Гоголевском бульваре напротив дома 12 открылась фотовыставка "Архитектор Алексей Щусев / инженер Владимир Шухов. Двойной портрет". Она посвящена 150-летию со дня рождения Алексея Щусева и 170-летию со дня рождения Владимира Шухова. Выставку под открытым небом можно посетить до 6 ноября", - говорится в сообщении.

Экспозиция состоит из двух исторических разделов. В первой части представлены эскизы знаменитых сооружений Щусева: храма Сергия Радонежского на Куликовом поле, Казанского вокзала в Москве, здания Наркомзема, проектов восстановления Истры и Нижнего Новгорода, а также станции метро "Комсомольская". Фотографии сопровождаются воспоминаниями архитектора о создании или послевоенной реконструкции объектов. "За свою более чем полувековую творческую карьеру Алексей Щусев проявил себя практически во всех направлениях архитектуры Российской империи и Советского Союза: историзме, модерне, авангарде, сталинской неоклассике и ампире", - говорится в публикации.

Во второй части экспозиции представлены эскизы знаменитых сетчатых конструкций Владимира Шухова, которые архитектор продемонстрировал в 1896 году на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. "Гиперболоиды водонапорных башен, маяков, Шаболовской радиобашни и опор линий электропередачи на Оке опутали стальной сетью всю Россию и связали десяток городов с именем новатора. Завершается второй раздел изображениями карты России и 16 объектов знаменитого инженера, сохранившихся до наших дней", - добавляется в сообщении.