В Омске театры из семи регионов РФ покажут на фестивале спектакли по киносценариям

Фестиваль проходит с 17 по 24 октября на трех сценах - в "Пятом театре", в Театре кукол, актера, маски "Арлекин" и Музыкальном театре

ОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Второй всероссийский театральный фестиваль "Литература" открылся во вторник в Омске. Как рассказал журналистам директор фестиваля Илья Киргинцев, в этом году на нем девять театров из семи регионов России представят свои спектакли, поставленные по киносценариям.

"Формат кинолитературы, который мы выбрали в этом году, и спектакли, поставленные по киносценариям - это не массовая история в театрах, и режиссеры к этому не часто обращаются. Но нам удалось собрать достойную афишу", - сказал Киргинцев.

Как отметила PR-директор фестиваля Елена Мамонтова, афиша включает спектакли по сценариям "киношедевров". Так, Казанский государственный театр юного зрителя покажет постановку "Иваново детство" по повести Владимира Богомолова "Иван" и фильмам Андрея Тарковского "Иваново детство" и "Зеркало". Включает программа и зарубежных сценаристов. Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Наталии Сац открыл фестиваль спектаклем "Она" по мотивам сценария голливудского режиссера и сценариста Спайка Джонса, получившего за него Оскар.

В афише также постановка Свердловского государственного академического театра драмы, Няганского театра юного зрителя, театра "На Литейном" из Санкт-Петербурга, театра "А39" (Москва), Московского драматического театра им. Пушкина, Театра драмы Кузбасса им. Луначарского и Городского драматического театра г. Шарыпово. Фестиваль проходит с 17 по 24 октября на трех омских сценах - в "Пятом театре", в Театре кукол, актера, маски "Арлекин" и Музыкальном театре.