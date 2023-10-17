В Тверской области открылась выставка о символах гостеприимства трех стран

Речь идет о символах России, Индонезии и Шри-Ланки

ТВЕРЬ, 17 октября. /ТАСС/. Международный выставочный проект, посвященный культуре и традиционным символам гостеприимства России, Индонезии и Шри-Ланки, открылся во Всероссийском историко-этнографическом музее (ВИЭМ) в Торжке Тверской области. Об этом сообщила ТАСС директор ВИЭМ Ирина Жукова.

"Выставочный проект "Чай? Кофе? Душа и традиции гостеприимства" объединяет три культуры - Индонезии, Шри-Ланки и России. В Торжок приехали делегации иностранных государств, они привезли не только традиционные предметы декоративно-прикладного искусства, но и свою музыку, рассказали об особенностях чайных церемоний и кофейных традиций", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в международную часть экспозиции вошли предметы из личных коллекций посольств Южной и Юго-Восточной Азии. В их числе - тростевые объемные куклы традиционного театра "Ваянг голек" в Индонезии и уменьшенная копия слона, который в красочных накидках ручной работы принимает участие в фестивале-параде "Перахара" в Шри-Ланке.

Российскую часть представляет коллекция торжокского музея "Дом Суслопаровых", в том числе композиция из пяти картин, отражающих золотную вышивку в нарядах женских сказочных образов русского фольклора. "В экспозицию вошла и коллекция масленок "Кузнецовского фарфора", вдохновившая на создание целой серии работ в стиле модерн московскую художницу Дарью Карачеву. Самая редкая из масленок - конца XIX - начала XX веков, выполненная в виде пчелы", - добавила директор ВИЭМ.

Выставка открылась при поддержке Российской ассоциации международного сотрудничества, Общественной палаты стран Евразийского экономического союза. Она будет работать до 19 ноября.