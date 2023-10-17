В Москве наградили победителей конкурса "Дом культуры. Новый формат"

В 2023 году было рассмотрено 154 проекта из 73 регионов России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная наградила в Москве победителей всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат", передает корреспондент ТАСС.

"Четвертый раз мы это делаем (вручаем награды - прим. ТАСС), и хочется низко поклониться всей нашей огромной стране. У нас более 40 тыс. домов культуры. И то, что мы сегодня услышим и увидим, действительно плод труда, это лучшие из лучших. Они придумали проекты, реализовали их, выполнили", - сказала она на церемонии награждения, которая состоялась в Министерстве культуры Российской Федерации.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в этом году было рассмотрено 154 проекта из 73 регионов России.

О победителях

Победителей отметили в трех номинациях. Так, в номинации "Проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа (поселенческий уровень)" первое место досталось "Центру культуры и досуга "Вернисаж" (Тюменская область). Второе место присуждено "Районному дому культуры" Кукморского муниципального района (Республика Татарстан), а третье место - "Культурному комплексу "Корабел" (Севастополь).

Среди проектов, реализованных районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа (муниципальный уровень), первое место присудили "Центру культуры имени Алексея Владимировича Ухтомского" (Республика Мордовия). Второе место досталось учреждению культуры "Культурно-досуговая система" (Тульская область). А третье место занял "Центр ремесел" (Иркутская область).

В номинации "Проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа (уровень субъекта)" первое место присуждено "Сахалинскому областному центру народного творчества" (Сахалинская область), второе - "Центру народного творчества и повышения квалификации" (Республика Коми). Третье место отдали "Республиканскому центру народного творчества и досуга" (Республика Тыва).

Конкурс "Дом культуры. Новый формат" направлен на выявление и поощрение лучших практик в учреждениях культурно-досугового типа, а также поддержку социально значимых инициатив. В этом году смотр проводился в четвертый раз. Победителей определил экспертный совет, в состав которого вошли ведущие специалисты в культурно-досуговой сфере.