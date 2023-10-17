Филармония объявила программу XXIII фестиваля "Площадь искусств"

Фестиваль посвящен 85-летию Юрия Темирканова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Филармония имени Дмитрия Шостаковича объявила программу XXIII Международного фестиваля "Площадь искусств", посвященного юбилею народного артиста СССР Юрия Темирканова. Зимний праздник пройдет с 14 по 24 декабря, когда маэстро отметит свое 85-летие, сообщила пресс-служба концертной организации.

"На сцене Большого зала филармонии, наряду с двумя филармоническими коллективами, выступят Государственный академический симфонический оркестр имени Евгения Светланова, Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", Камерный ансамбль Солисты Москвы", Хор Большого театра России, Оркестр старинной музыки Pratum Integrum. Фестивальные программы прозвучат под управлением Николая Алексеева, Александра Лазарева, Иона Марина (Австрия), Владимира Спивакова, Александра Рудина, Юрия Башмета, Димитриса Ботиниса (Россия/Греция)", - рассказали в пресс-службе.

В фестивальной афише заявлены выступления пианистов Николая Луганского, Дениса Мацуева, Елизаветы Леонской (Австрия) и других, скрипачей Вадима Репина и Гайка Казазяна, виолончелиста Александра Рамма, вокалистов Василисы Бержанской, Алексея Тихомирова и Сергея Лейферкуса, артистов балета Фаруха Рузиматова, Ивана Васильева и других, и актера Константина Хабенского.

Фестиваль, основанный Темиркановым в 1999 году, стал знаковым событием зимнего календаря петербургской культуры. В его орбиту традиционно вовлечены соседи филармонии по площади Искусств, давшей название фестивалю: Русский музей, Михайловский театр и Театр музыкальной комедии.

Почетный гражданин Санкт-Петербурга Темирканов занимает пост художественного руководителя филармонии.