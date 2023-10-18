Эрмитаж представит выставку об искусстве староверов Поморья

Посетителям покажут иконы и художественные произведения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж представит на выставке иконы и художественные произведения, созданные мастерами Выговской старообрядческой пустыни - крупнейшего духовного и культурного центра Поморья XVIII - первой половины XIX века. Как отметил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, собрать и сохранить художественное наследие общины, уничтоженной в 1855 году, удалось благодаря работе нескольких поколений ученых.

"Мы представляем выставку об искусстве староверов Поморья, которая рифмуется с нашим показом раки Александра Невского в Александро-Невской лавре и многими дискуссиями, которые сейчас существуют вокруг религиозного искусства. Речь идет о сохранении вещей, которые создавались не для музея. Община была уничтожена в XIX веке, вещи погибали, исчезали, потом их долго собирали, потом было изучение, классификация. Сегодня благодаря работе нескольких поколений ученых они возвращаются всему миру", - сказал Пиотровский.

В экспозицию вошло почти 200 произведений XVII-XIX веков из фондов Эрмитажа, которые прошли реставрацию в научных лабораториях музея. Коллекция позволяет проследить полуторавековую историю развития выговского иконописания, в том числе "золотой эпохи" первой половины XVIII века, когда были заложены основы художественного стиля "поморского пошиба".

На выставке представлено около 60 икон, созданных мастерами Выга, а также рукописные книги, рисованный лубок, меднолитая пластика и резные изделия по дереву. Большая часть произведений будет впервые показана широкой публике. Выставка будет работать в Манеже Малого Эрмитажа с 18 октября до 31 марта.

О Выговской пустыни

После раскола Русской православной церкви в середине XVII века противники реформ патриарха Никона подверглись гонениям. Приверженцы старой веры с 1670-х годов начали заселять побережье Белого моря и прилегающие районы. В 1694 году к северо-востоку от Онежского озера, в лесах по верхнему и среднему течению реки Выг в Карелии старообрядцы основали Выговское общежительство.

В период своего расцвета Выгореция занимала обширные территории на Русском Севере, владела рыбными, зверобойными и соляными промыслами на Белом море и на озерах Карелии. Экономическому развитию Выговской пустыни сопутствовал культурный подъем. Произведения местных мастеров отличало своеобразие и единство стиля, которое нашло отражение во всех отраслях творчества.