Музей музыки и Музей музыкальной культуры Китая договорились о партнерстве

По словам директора РНММ Михаила Брызгалова, сотрудничество "как никогда актуально, учитывая особый уровень отношений, существующий сегодня между странами"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки (РНММ) и китайский Музей мировой музыкальной культуры подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в Москве, сообщила пресс-служба РНММ.

"16 октября в Москве генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов и директор Музея мировой музыкальной культуры в г. Далянь (КНР) Чжан Цзинсюань подписали соглашение о сотрудничестве между музеями", - говорится в сообщении.

Брызгалов отметил, что сотрудничество в музейной и научной сферах "как никогда актуально, учитывая особый уровень отношений, существующий сегодня между странами".

Как рассказали в пресс-службе, церемония прошла в присутствии мэра Даляня Чэнь Шаована, представителей мэрии Даляня, администрации провинции Ляонин, деловых и бизнес-кругов Китая и РФ. "На мероприятии китайская делегация представила город Далянь, рассказав о его истории, традициях, многочисленных экономических и культурных возможностях для российско-китайского сотрудничества", - сообщили в пресс-службе, отметив, что подписание соглашения поспособствует развитию взаимодействия в области музейного и музыкального дела, активизации совместных российско-китайских проектов, а также обмену информацией и научными знаниями.

Также 17 октября официальная делегация КНР посетила РНММ, где Брызгалов рассказал китайским партнерам о коллекциях и фондах музея и показал его экспозицию.