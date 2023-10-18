Третий сезон проекта Московской филармонии "Вещь в себе" откроется 31 октября

Первый концерт будет посвящен скрипичному концерту Альбана Берга "Памяти ангела"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московская филармония запускает третий сезон просветительского абонемента "Вещь в себе", по которому слушатели смогут познакомиться с музыкой ХХ столетия. Первый концерт, запланированный на 31 октября, будет посвящен скрипичному концерту Альбана Берга "Памяти ангела", сообщила пресс-служба филармонии.

"Московская филармония открывает третий сезон проекта "Вещь в себе" - просветительского абонемента, раскрывающего широкой аудитории загадки музыки ХХ столетия. 31 октября в Зале Чайковского сочинение "Памяти ангела" представят Елена Ревич и Российский национальный оркестр под управлением Александра Рудина, а ведущий и автор цикла Ярослав Тимофеев познакомит слушателей с его историей, содержанием и внутренним устройством", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что в следующих концертах абонемента публике представят оперу "Индекс металлов" Фаусто Ромителли (3 февраля) и Симфонию № 15 Дмитрия Шостаковича (12 марта).