В Петербурге проведут фестиваль независимых театров им. Рудольфа Фурманова в 2024 году

Площадками фестиваля станут театр имени Андрея Миронова и Новая сцена Александринского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова совместно с Александринским театром планируют в следующем году провести фестиваль негосударственных театров имени Рудольфа Фурманова. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил художественный руководитель театра имени Андрея Миронова Влад Фурман.

"В планах с Александринским театром, с Валерием Владимировичем Фокиным у нас на следующий год - мы проводим фестиваль негосударственных театров имени Рудольфа Фурманова", - сказал Фурман, уточнив, что фестиваль пройдет, скорее всего, осенью 2024 года.

В беседе с ТАСС худрук театра отметил, что для Петербурга появление такого фестиваля - это замечательная инициатива, потому что именно Рудольф Фурманов был "инициатором новой модели театра, которая предполагала большую независимость, конкурентоспособность и ответственность у руководителей таких коллективов за то, что они делают". Фурман добавил, что площадками фестиваля будут театр имени Андрея Миронова и Новая сцена Александринского театра. "Мы только готовим это все, но мы придумаем, чтобы это было интересно зрителю и неожиданно, нестандартно на общем фоне", - добавил он. Также, по его словам, в программу фестиваля войдет круглый стол, посвященный экономической модели негосударственного театра.

В ближайших планах театра имени Андрея Миронова - премьера спектакля-праздника "Живые души", посвященного 85-летию со дня рождения основателя театра, народного артиста России Рудольфа Фурманова. Показ также будет приурочен к 35-летию театра, которое будет отмечаться 1 ноября. Он состоится 22 октября с участием ведущих московских и петербургских актеров, режиссеров, художников. На сцену выйдут Светлана Немоляева, Людмила Чурсина, Юрий Васильев, Эммануил Виторган, Татьяна Пилецкая, Левон Оганезов.

Сразу после юбилея, 10 ноября, в театре состоится премьера спектакля Влада Фурмана "Дон Кихот" по пьесе драматурга Олега Богаева, вдохновленной произведением Сервантеса. В постановке заняты ведущие артисты петербургской театральной школы Сергей Курышев, Нелли Попова, Анвар Либабов, а также молодые артисты театра Миронова. Кроме того, в планах на этот сезон - премьера спектакля Вадима Милкова-Товстоногова "Собака на сене". "То есть у нас такой испанский год", - заключил Фурман.