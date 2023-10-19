В Саранске выступит Московский симфонический оркестр

Солировать на сцене будет Даниил Коган

ТАСС, 19 октября. Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) представит в Саранске проект "Филармонические сезоны" и исполнит произведения Сергея Прокофьева и Петра Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе оркестра.

"19 октября МГАСО выступит в ГБУК "Мордовская государственная филармония - Республиканский дворец культуры" в Саранске в рамках проекта "Филармонические сезоны" при поддержке Министерства культуры РФ. В программе - "Симфония №1 "Классическая" и "Концерт №1 для скрипки с оркестром" Сергея Сергеевича Прокофьева, "Буря" и увертюра "Ромео и Джульетта" Петра Ильича Чайковского", - говорится в сообщении.

Дирижер - Алексей Рубин. Он отметил, что программа, которую коллектив представит в Саранске, получилась с "петербургским следом". "Прокофьев сочинил Первый скрипичный концерт и Первую симфонию приблизительно в одно время, когда он еще жил в Петрограде. Два сочинения Чайковского были предложены его петербургскими коллегами Балакиревым и Стасовым. Я родился и вырос в Петербурге", - отметил дирижер.

Сам Рубин впервые на гастролях в Саранске. "В Мордовской губернии когда-то жили мои предки. Для меня Саранск представляет интерес тем, что я ощущаю невидимую историческую связь с этим городом", - цитирует пресс-служба Рубина.

Солировать на сцене филармонии в Саранске будет музыкант Даниил Коган. "Вся музыка Прокофьева для меня очень важна. Она про что-то нереальное, не связанное с окружающим миром или что-то дополненное. Она мне очень близка. Первый концерт - яркий пример такой музыки", - отметил Коган.

О программе

Симфония №1 "Классическая" стала первым произведением Прокофьева, сочиненным не за фортепиано, она родилась в дачном поселке, куда Прокофьев уехал из Петрограда неспокойным летом 1917 года. Премьера Первой симфонии прошла в 1918 году незадолго до отъезда Прокофьева за границу. Работа над Первым скрипичным концертом длилась почти девять лет. Начав ее в России, Прокофьев завершил произведение во Франции. Премьера прошла в Гранд-опера в Париже в 2023 году. В том же году концерт был впервые исполнен Натаном Мильштейном в СССР.

Фантазия "Буря" и увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" Чайковского были созданы по мотивам произведений Уильяма Шекспира. Тема фантазии "Буря" была предложена Чайковскому Владимиром Стасовым, а тематическое развитие "Ромео и Джульетты" - Милием Балакиревым. До конца жизни Чайковского "Ромео и Джульетта" оставалась одним из его самых любимых произведений.