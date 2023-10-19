В Красноярске пройдет первый концерт оперных исполнителей из Монголии и Китая

На сцене выступят Улзийбурэн Цэрэнчунт и Чжан Лэй

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Первый международный концерт оперных исполнителей из Монголии, Китая и России пройдет в ноябре в Красноярске. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Мария Устюгова.

"Впервые в Красноярске в начале ноября на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского пройдет международный концерт солистов оперы. К нам приедут сопрано Чжан Лэй из Китая и тенор Улзийбурэн Цэрэнчунт из Монголии, а Россию представит солист нашего театра, баритон Александр Михалев", - сообщила Устюгова.

По словам Устюговой, подобный концерт прошел в мае 2023 года в Монголии с успехом. "Теперь эти яркие вокалисты побывают в Красноярске с ответным музыкальным визитом. Артисты исполнят популярные арии и дуэты из итальянских классических опер. Но не только: гости познакомят сибиряков с китайскими и монгольскими народными песнями, Александр Михалев споет романсы русских композиторов, а также арию из оперы современного монгольского композитора Алтангэрэла", - пояснила Устюгова.

Помогать вокалистам будет известный российский дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Ариф Дадашев.