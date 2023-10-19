19 октября, 02:49

Умер игравший в фильмах о Рокки Берт Янг

Берт Янг. Photo by Andy Kropa/ Invision/ AP
Берт Янг
© Photo by Andy Kropa/ Invision/ AP

Ему было 83 года

ТАСС, 19 октября. Актер Берт Янг, сыгравший Поли Пеннино в фильмах франшизы "Рокки" (Rocky), умер 8 октября в возрасте 83 лет. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на дочь актера.

Причина смерти не уточняется.

Берт Янг наиболее известен благодаря роли Поли Пеннино, друга Рокки и брата его возлюбленной, в фильмах о Рокки Бальбоа. За эту работу актер был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Помимо этого, Янг принял участие в таких проектах, как "Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007) и "Однажды в Америке" (Once Upon a Time in America, 1983). 

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© Информационное агентство ТАСС
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