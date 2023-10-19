В Монголии в 2024 году бурятский театр кукол "Ульгэр" покажет спектакли на русском языке

В планах также провести выставку героев постановок

УЛАН-УДЭ, 19 октября. /ТАСС/. Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр" продолжит в 2024 году практику гастрольных выступлений в Монголии. Договоренность об этом достигнута с Русским домом в Улан-Баторе - Российским центром науки и культуры, сообщила ТАСС директор театра Баирма Дашидоржиева.

"На прошлой неделе состоялись первые после долгого перерыва наши гастроли в Монголии. Мы показали две постановки - "Поющая Репкэ" и "Самый лучший папа". Был аншлаг, спектакли посмотрели более 2,5 тыс. человек. Это в основном, конечно, юные зрители. С Русским домом мы договорились, что в следующем году также приедем в Улан-Батор и покажем спектакли на русском языке", - сказала Дашидоржиева.

Она объяснила, что сказка про репку и других "обитателей огорода" - музыкальная, играется на трех языках - русском, бурятском и монгольском, а вторая постановка - по мотивам известной сказки Михаила Липскерова "Как волк теленочку мамой был", рассчитанная на совсем юных зрителей. "В следующем году мы планируем показать в Монголии другие постановки - они будут интересны, в том числе школьникам, изучающим русский язык", - сказала директор театра "Ульгэр".

С 10 по 14 октября артисты из Улан-Удэ показали в Российском центре науки и культуры в Улан-Баторе 16 спектаклей, 2 из них были благотворительные, их посетили 370 детей из "юрточных районов", обучающиеся в подшефных школах представительства Россотрудничества в Монголии. Эти же и другие дети побывали на выставке эскизов, иллюстраций, афиш спектаклей и на специально организованных мастер-классах. В 2024 году в планах у "Ульгэра" провести в Монголии выставку кукол - героев постановок.

Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр" основан в 1967 году в Улан-Удэ. Это единственный в Бурятии театр для детей и юношества, четырежды лауреат театральной премии России "Золотая маска", лауреат премии правительства Российской Федерации "за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики". В репертуаре театра спектакли, поставленные по мотивам русских народных сказок, сказок народов мира и по пьесам бурятских драматургов.

Между Бурятией и Монголией существуют исторические, социальные и экономические связи. В 2021 году в Бурятии прошли мероприятия по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Прошедшие 10-14 октября 2023 года гастроли театра "Ульгэр" были приурочены к 100-летию республики и к Дням монгольско-российской дружбы.