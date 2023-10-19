В Монголии 22 и 23 октября артисты из Бурятии выступят с концертами

Мероприятия пройдут в Улан-Батор и Зуунмод

УЛАН-УДЭ, 19 октября. /ТАСС/. Два праздничных концерта с участием артистов из Бурятии пройдут в Монголии 22-23 октября - в городах Улан-Батор и Зуунмод по случаю годовщины российско-монгольской дружбы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Бурятии.

"Праздничные концерты пройдут в Дни российско-монгольской дружбы и сотрудничества. Также в эти дни в столице Монголии состоится юбилейное 25-е заседание российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - уточнили в пресс-службе.

С концертными номерами выступит Бурятский государственный национальный театр песни и танца "Байкал", Государственный цирк Бурятии им. М. Жапхандаева. Русские, казачьи и семейские напевы, хореографические номера исполнят артисты театра народной музыки и танца "Забава". Артисты Бурятского театра оперы и балета покажут спектакль "Красавица Ангара" и "Розовый вальс" из балета П. И.Чайковского "Щелкунчик". Кроме того, планируются выступления народной артистки СССР Галины Шойдагбаевой (сопрано), заслуженных артистов Бурятии Чингиса Раднаева и Мэдэгмы Доржиевой.

Между Бурятией и Монголией существуют исторические, социальные и экономические связи. В 2021 году в Бурятии прошли мероприятия по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.