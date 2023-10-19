В Анкаре на неделе культуры России и Турции покажут фильм Михаила Гусмана об Эрдогане

Глава Русского дома в городе Александр Сотниченко отметил, что в рамках мероприятий пройдут, в частности, выставка живописи и скульптуры российских авторов, показ фильмов режиссера Андрея Тарковского

АНКАРА, 19 октября. /ТАСС/. Россотрудничество и анкарский университет "Билим" откроют в Анкаре "Неделю российско-турецкой культуры и искусства". На открытии выступит посол РФ в Турции Алексей Ерхов с лекцией о международном положении и состоится показ фильма о президенте республики Реджепе Тайипе Эрдогане при участии его автора, первого заместителя генерального директора агентства ТАСС Михаила Гусмана.

Как рассказал ТАСС глава Русского дома в Анкаре, представитель Россотрудничества Александр Сотниченко, российская сторона старается постоянно и все ближе знакомить турецких граждан с русской культурой. "На этот раз к нам обратился университет "Билим", который предложил совместно провести дни российской и турецкой культуры. На открытии будет выступать посол РФ в Турции Алексей Ерхов. А особым сюрпризом станет премьерный показ документального фильма из серии "Формула власти", посвященного президенту Турции [Реджепу] Тайипу Эрдогану. Фильм представит его автор, известный российский журналист Михаил Гусман", - сказал Сотниченко.

Он также добавил, что в рамках мероприятий пройдут "выставка живописи и скульптуры российских авторов, показ фильмов известного в Турции российского режиссера Андрея Тарковского", ярмарка российских книг, сувениров. "Я также хочу отметить роль и участие самарской G gallery, арт-директор которой Кристина Ланцова привезла для показа более 70 оригинальных работ российских художников", - сказал Сотниченко.

"Неделя российско-турецкой культуры и искусства" в Анкаре продлится с 19 по 22 октября.