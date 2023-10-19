Призер конкурса пианистов в США Елисей Мысин рассказал, что потрясен победой

Российский пианист, завоевавший первую премию в Международном конкурсе имени Ф. Шопена в Нэшвилле, стал одним из самых юных победителей в категории от 16 до 22 лет, а также получил приз зрительских симпатий

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский пианист Елисей Мысин, завоевавший первую премию в Международном конкурсе имени Ф. Шопена в Нэшвилле (США), признался, что для него победа стала неожиданностью, и назвал ее небольшим потрясением. Об этом юный музыкант рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

12-летний Мысин был отмечен первым призом на Первом Международном конкурсе пианистов имени Ф. Шопена, финал которого прошел 14-15 октября в Нэшвилле, США. Ему полагается награда в сумме $5 тыс. Он стал одним из самых юных победителей в категории от 16 до 22 лет. Кроме того, Мысин выиграл приз зрительских симпатий. В финал конкурса вышли 26 исполнителей из разных стран, включая Китай, Таиланд, Польшу. Мысин был единственным представителем России на конкурсе

"Я не ожидал. Это было для меня небольшое потрясение, потому что я соревновался с людьми старше меня", - сказал музыкант. Он также пояснил, что в его возрастной группе на конкурсе нужно было играть 20 минут музыку Шопена. "Лететь в Америку ради 20 минут не было никакого смысла. Да и организаторы конкурса нас приглашали в старшую группу", - рассказал Мысин, отметив, что Шопен ему "очень близок по духу и по стилю".

Педагог Мысина профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского заслуженная артистка РФ Наталия Трулль отметила, что Гран-при ($20 тыс.) смотра получил 21-летний австрийский пианист Кирон Атом Теллиан. Она также рассказала, что обстановка на конкурсе, несмотря на геополитическую ситуацию, "была очень дружелюбная, теплая". "Он [Мысин] первый раз в жизни играл 45 минут без перерыва. Я очень довольна результатом", - сказала Трулль.

Елисей Мысин родился в 2010 году в Ставрополе. Начал осваивать инструмент в четырехлетнем возрасте. В настоящее время учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории (классы профессора Наталии Трулль и Даниила Цветкова).

Ранее Мысин неоднократно становился лауреатом и победителем ряда международных конкурсов пианистов в России, США, Китае и Казахстане. Музыкант регулярно выступает на ведущих площадках России, в число которых входят Концертный зал имени П. И. Чайковского, концертный зал "Зарядье", Большой театр, Московский международный дом музыки.