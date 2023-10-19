В Красноярске оцифровали партитуры тувинских композиторов

Их отправят в 16 учреждений культуры в 13 регионах России

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Красноярская филармония оцифровала партитуры двух тувинских композиторов - Ростислава Кенденбиля и Хуреш-оола Дамба. Их отправят в 16 учреждений культуры в 13 регионах России, сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.

"Красноярская филармония запустила проект по цифровизации наследия тувинских композиторов. Оцифрованы партитуры произведений тувинских композиторов Ростислава Кенденбиля и Хуреш-оола Дамба. Сборники нот этих произведений будут разосланы по ведущим концертным и музыкальным учебным организациям России. <…> Их отправят в 16 учреждений культуры в 13 регионах России. В том числе в Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова", - сообщили в пресс-службе.

В Красноярской филармонии ТАСС пояснили, что работа по восстановлению и оцифровке партитур длилась несколько месяцев.

Кенденбиль (1922-1993) был основоположником профессионального композиторского творчества в Туве. Всего им было написано более 20 разных произведений. В том числе национальная опера "Чечен и Белекмаа". Хуреш-оола Дамба (1943-1993) был членом Союза композиторов. Написал симфоническую поэму "Моя Тува", а также несколько десятков других произведений. Писал музыку для театра и кино.