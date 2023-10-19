19 октября, 14:17

В Саратове отменили концерт Арбениной

О причинах не сообщается

САРАТОВ, 19 октября. /ТАСС/. Концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на 26 октября в Ледовом дворце спорта "Кристалл" в Саратове, отменен. Об этом сообщает министерство спорта Саратовской области.

"Сообщаем вам, что концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на базе ЛДС "Кристалл" 26 октября, не состоится", - говорится на странице ведомства во "ВКонтакте". О причинах отмены не сообщается.

Ранее депутат Саратовской областной думы Роман Грибов на своей странице "ВКонтакте" дважды призывал отменить предстоящий концерт Арбениной в ЛДС "Кристалл". Его возмутило, что на государственных объектах проводятся концерты артистов, которые "придерживаются антироссийских взглядов".

Ранее концерт Арбениной и группы "Ночные снайперы", который должен был пройти 18 октября, отменили в Йошкар-Оле. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация