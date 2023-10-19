В Петербурге стартовал Международный фестиваль искусств Востока Dairafest

Мероприятие открылось выставкой о том, как сохраняют семейную память и традиции в Азербайджане, России, Турции и Узбекистане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Выставка-исследование о том, как сохраняют семейную память и традиции в Азербайджане, России, Турции и Узбекистане, открылась в культурном квартале "Брусницын" в Санкт-Петербурге. Экспозиция стала первым событием VII Международного фестиваля искусств Востока Dairafest, в программе которого соединятся этнография, музыка, кино, наука и перформанс, сообщили организаторы.

Экспозиция выставки "Исчезнет или превратится" разделена на пять глав. "Это сцены из жизни и одновременно - сцены, на которых разыгрывается действие между предметами, героями и зрителями. Внутри каждой сцены разворачивается история поколений одной семьи, в которой бережно сохраняется традиция: ремесленное искусство, духовное знание, музыка, кочевничество или антикварный родовой музей", - рассказали организаторы.

Камерное пространство каждой семьи - азербайджанской, узбекской, турецкой, татарской и дагестанской - наполнено звуками их дома, документальными монологами, старинными фотографиями, предметами этнографии, аудиоинсталляциями и видеоартом. Посетители словно оказываются в этнографической экспедиции, где они не прохожие, а включенные наблюдатели.

"Нет ничего интереснее истории человека. Мы задумали взять зрителей с собой в это совместное полевое исследование - стучаться в разные двери, пить чай, перемещаться от дома к дому, слушать и записывать истории - чтобы, возвращаясь домой из этого путешествия, каждый приобрел что-то ценное для себя", - приводятся в сообщении организаторов слова куратора выставки Ксении Диодоровой.

Частью программы станут бесплатные лекции с участием спикеров из Эрмитажа, Российского этнографического музея и Русского музея. Они будут проходить в пространстве "Брусницын" каждый четверг, с 26 октября по 23 ноября. Эти встречи помогут раскрыть ключевые темы каждой из пяти сценических инсталляций выставки. Сама экспозиция будет доступна для посещения по 10 декабря.

Музыка и наука

Музыкальное направление фестиваля познакомит публику с традиционной арабской, турецкой, сирийской, азербайджанской, индийской музыкой. Так, 22 октября на Новой сцене Александринского театра состоится концерт Ансамбля Международного центра мугама (это классическое музыкально-поэтическое искусство азербайджанского народа) под руководством Тайяра Байрамова.

В ноябре в квартале "Брусницын" выступят музыканты, играющие на старинных и необычных современных инструментах, передающих музыкальный колорит Ближнего Востока. Это исполнитель на дудуке Вардан Арутюнян (1 ноября), ансамбль сирийского музыканта Кенана Авида "Шаг" (8 ноября), проект Mama Nature (15 ноября) и Jeeva Project (22 ноября). Завершит фестиваль концерт иранской музыки "Музыкальная одиссея" в Большом зале Филармонии 12 декабря. Совместно с симфоническим оркестром под управлением Петра Максимова и хором Санкт-Петербургской консерватории на вечере выступят известные вокалисты и инструменталисты из Ирана, Турции и Азербайджана. Специально для концерта будут созданы новые аранжировки произведений из музыкального наследия Ирана.

Образовательной частью фестиваля станет научная конференция "Восток внутри России: размышления о (пост)ориентализме" (10 ноября), на которой антропологи и этнографы вместе со зрителями разберут понятие "Востока" в современном культурном ландшафте, обсудят разные взгляды на современные отношения Востока и Запада, музеефикацию и сбор артефактов восточной культуры.

Кино и перформансы

Также Dairafest совместно с Международным фестивалем документального кино "Докер" представит 18 и 19 ноября серию показов фильмов о культуре Востока. Зрители увидят картины, отобранные из программы "Докера" разных лет - классические и нестандартные документальные ленты из стран Ближнего и Дальнего Востока. Кинопоказы будут сопровождаться вводными лекциями специалистов в различных областях.

"Перформативная программа станет еще одним измерением Dairafest-2023, посвященным важному для фестивальной концепции эффекту присутствия - фокусу на человеке в отношениях с внешним миром; достичь этого эффекта помогут техники суфийских практик и медитаций в движении", - отметили организаторы. Мастер-класс "Симметрия в движении" пройдет 25 ноября, а лекцию-перформанс "Осевое измерение" о танце и звуковых перформативных практиках можно будет посетить 30 ноября.

Фестиваль организован некоммерческим фондом развития научных и культурных проектов "Аль-Макам" при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Ключевые цели мероприятия - отражение восточной культуры, ее образов, смыслов и наследия в современных актуальных форматах, расширение интереса к этнографии и антропологии, а также выход за рамки шаблонных представлений о Востоке.