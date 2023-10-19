В Архангельске стартовал фестиваль "Дни джаза"

Мероприятие открылось выступлением пианиста Леонида Винцкевича

АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Дни джаза" в Архангельске открыл джазовый пианист, композитор Леонид Винцкевич из Курска. Винцкевич - один из оригинальных джазовых композиторов, ориентированных на европейскую импровизационную музыку и классику ХХ века. С 1996 года он является идейным вдохновителем, организатором и арт-директором ежегодного международного фестиваля "Джазовая провинция". "Это мирового уровня музыкант, очень неординарный человек", - сказал организатор "Дней джаза" Тим Дорофеев. Часть произведений, которые Винцкевич исполнил на открытии, основаны в том числе на фольклорных мелодиях.

Также на открытии выступило трио "Второе приближение", в этом году проект отмечает 25-летие. Особенность их музыки в том, что одна часть ее - заранее сочиненная и запланированная, другая - придуманная на сцене во время исполнения, что делает каждое выступление оригинальным. "Это такой в своих кругах очень креативно известный проект, который соединяет вокал, контрабас, это авторская музыка и интерпретации различных произведений. При этом они еще делают, я бы назвал, такой музыкальный перфоманс , это очень эксклюзивно, - отметил Дорофеев. - Они очень интересны в Европе и имеют свою яркую индивидуальность".

В этом году в фестивале участвуют 60 исполнителей из Архангельска и области, Москвы, Курска, Воронежа и Новокузнецка, а также певица с Ямайки. "Особенность этого года в том, что мы немножко поменяли форму. У нас теперь не по три отделения, а по два отделения. Когда три отделения - очень много информации за один день, такой натиск музыкальный, - пояснил организатор фестиваля. - Мы увеличили число дней фестиваля, у людей будет возможность более полноценно посмотреть и послушать, и музыканты смогут раскрыться не торопясь".

На фестивале выступит Большой джазовый оркестр Петра Востокова (Москва). На его концертах атмосфера времен свинга и золотой джазовой лихорадки, от 1920-х до 1960-х гг., музыканты используют оригинальные партитуры и старые инструменты. Bass Magic Антона Горбунова (Москва) будет интересен тем, кто ценит мощный вокал.

Cаксофонист, композитор, один из лидеров нового джаза и перформативной сцены в России Алексей Круглов и ведущая отечественная джазовая певица Карина Кожевникова представят перфоманс по рассказам из книги Сергея Довлатова "Чемодан". Джазовая исполнительница из Новокузнецка Ольга Юшкова исполнит джазовую классику, блюз, баллады, соул и даже русские народные и советские песни в современных аранжировках. Завершится фестиваль 22 октября концертом молодой певицы с Ямайки Angelique, она особенно известна исполнением регги. Фестиваль "Дни джаза" проходит в Архангельске в 41-й раз.