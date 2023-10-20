В Музее Москвы открывается выставка о гаражной культуре

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Экспозицию "Куплю гараж" представят в Музее Москвы с 20 октября 2023 года до 10 марта 2024 года. Выставка посвящена гаражной культуре в СССР и России.

"Экспозиция расскажет, как заветные 18 кв. м личного пространства становились местом самовыражения и как развивалась история гаражной культуры в России. На выставке представят ВАЗ-2103, "Москвич-407", ЗАЗ-966 "Запорожец", ГАЗ-21 "Волгу" из автоклуба "Волга М-21", коллекция Дмитрия Кильпио, "Гран Туризмо Щербиных" из коллекции Владимира Киреева, "Труд" из коллекции Олега Кучеренко. Также вы сможете увидеть "ГАЗ М-1" и извозчичий экипаж с кузовом типа фаэтон XIX века", - отметили в департаменте транспорта.

Выставку "Куплю гараж" проводит Музей транспорта совместно с Музеем Москвы. Экспозиционное пространство поделят на ряд "гаражей" - тематических зон: "Витрина, где гаража нет. Официальные образы счастья", "Частный гараж. Предыстория", "Бесконечность перспективы", "Для тех, кому есть что беречь", "Для тех, кто может все починить".

Среди интерактивных инсталляций выставки - "стратегический запас" с домашними заготовками, старыми детскими игрушками и другими предметами быта, "витрина счастья" советского человека с предметами роскоши вроде телевизора. Отдельная зона экспозиции будет посвящена теме загаражных пространств и формирующихся вокруг них "детских государств". Здесь посетители смогут увидеть граффити, а также пройти по мини-лабиринту, имитирующему типовые советские гаражи и сараи, с подсказками о прошлом их визитеров, уточнили в пресс-службе музея.

Кроме того, с октября каждые выходные в пространстве выставки и во дворе Музея Москвы будут проходить фестивальные дни, которые посвятили гаражной архитектуре и искусству, гаражным находкам и музыкальной гаражной культуре. Гостей ждут лекции, обсуждения и кинопоказы, которые раскроют разноплановость гаражной культуры.