На фестивале "Территория. Kids" в Москве пройдут 80 мероприятий

Фестиваль продлится шесть дней

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Третий детский фестиваль современного искусства "Территория. Kids" откроется 1 ноября в Москве, он продлится шесть дней, запланировано проведение 80 мероприятий для детей и подростков. Об этом сообщила арт-директор смотра, актриса Юлия Пересильд на пресс-конференции в ТАСС.

"Будет шесть дней фестиваля, - сказала Пересильд. - Всего [состоится] 80 событий". Она отметила, что среди них будет 17 спектаклей и читок, 6 спектаклей гастрольной программы, 16 мастер-классов и лекций. "Мы ожидаем 4 тыс. зрителей", - отметила арт-директор. Она также сообщила, что аккордеонист и композитор Петр Дранга на следующем фестивале будет вторым арт-директором. По его словам, в 2024 году на смотре будет и музыкальная программа.

Проект реализует Фонд развития культуры и современного искусства "Территория" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов отметил, что фонд уже второй год поддерживает "Территорию. Kids". Как рассказали в пресс-службе смотра, по задумке все его события объединены одной идеей - с детьми нужно разговаривать на серьезные темы языком современного искусства.

Программа

Смотр откроет Архангельский молодежный театр под руководством В. П. Панова. На сцене Электротеатра "Станиславский" будет показан спектакль "Никита ищет море". Театр у Нарвских ворот из Санкт-Петербурга привезет в столицу спектакль "Фабрика слов", Няганский театр юного зрителя представит спектакль "Калечина-Малечина", драматический театр им. М. Горького из города Кудымкар покажет постановку "Йожикина Йолка" в театре "Школа драматического искусства". Региональную программу смотра закроет Большой театр кукол (Санкт-Петербург) показом моноспектакля "Дневник Ласточки".

Также на фестивале состоится премьера спектакля для всей семьи Михаила Плутахина "Простодурсен", а новое пространство Театра наций представит премьеру спектакля "Как я стал художником" режиссеров Дмитрия Максименкова и Дмитрия Мышкина. Театр на Бронной покажет постановку "Незнайка" режиссера Елены Лабутиной, Российский академический Молодежный театр (РАМТ) продемонстрирует постановку "Зверский детектив", а закроет московскую программу концерт-фэнтези "Лина-Марлина" театра из Санкт-Петербурга "Театральный проект 27". Спектакли на фестивале покажут также и Театр имени Маяковского, театр "Домик Фанни Белл" и другие.

Исполнительный директор Московского музея современного искусства, вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели отметил, что смотр проводится в партнерстве с детским издательством "Самокат".

В дни фестиваля на разных площадках состоятся читки детских пьес, мастер-классы от иллюстраторов и презентации книжных новинок.