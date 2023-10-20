Под Воронежем выставили картины, книги и панно из имения внучки Николая I

На выставке в Дворцовом комплексе Ольденбургских представлены панно, картины, гравюры, книги, которые находились в имении до революции 1917 года

ВОРОНЕЖ, 20 октября. /ТАСС/. Выставка "Не поздно спасти" открылась в Рамони под Воронежем в бывшем имении внучки императора Николая I Евгении Ольденбургской. На выставке в Дворцовом комплексе Ольденбургских представлены панно, картины, гравюры, книги, которые находились в имении до революции 1917 года, рассказала ТАСС завотделом по научно-экспозиционной деятельности музея Людмила Царева.

"Это произведения живописи и семь панно с потолка рамонской библиотеки [дворца]. У нас пять акварельных рисунков художника Павла Шипова и несколько гравюр - они совершенно точно значатся в списке имения Ольгино и сейчас находятся в коллекции [Воронежского областного художественного] музея имени Крамского <...> В названии выставки несколько смыслов: не поздно спасти Дворцовый комплекс, не поздно найти и другие предметы, упоминавшиеся в списке культурных ценностей, которые предполагались к вывозу из имения Ольгино в губернский музей в Воронеже, следов которых мы не нашли. В списке 47 предметов, мы нашли 10", - рассказала она.

Царева уточнила, что всего на выставке представлено более 20 экспонатов: кроме панно, украшенных рисунками пирографией лично принцессой Ольденбургской, портретов и карикатур Шипова, сестра которого была фрейлиной Евгении Ольденбурской, на ней можно увидеть аппарат для выжигания по дереву второй половины XIX века, две книги с экслибрисом из имения Ольгино - ежегодник Императорских театров 1909 года и очерки по истории русской культуры Милюкова 1903 года, другие издания, которые могли быть связаны с событиями в Рамони. "Первая книга - Салтыков-Щедрин: есть воспоминания в дневниках великого князя Константина Константиновича о том, что несколько вечеров, когда он был в гостях у Евгении Максимилиановны, читали "Помпадуров и помпадурш" <...> Вторая книга - один из томов энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона, где рассказывается о том, что такое выжигание, пирография и упоминается имя Евгении Максимилиановны Ольденбургской, как одной из начинателей пирографического дела в России", - рассказала собеседница агентства.

Дворцовый комплекс Ольденбургских в поселке Рамонь под Воронежем до революции принадлежал принцессе Евгении, внучке императора Николая I и племяннице Александра II. Комплекс включает единственный в Черноземье трехэтажный дворец в неоготическом стиле, а также дом с ризалитами, здания свитского корпуса и разных служб, большой парк. Имение Ольгино под Рамонью было куплено после женитьбы сына Ольденбургских Петра на великой княжне Ольге Романовой, сестре Николая II. В 2013 году на территории комплекса в Рамони создан музей - историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских".