Замминистра культуры Италии предложил передать картины Берлускони в парк развлечений

Витторио Сгарби считает коллекцию бывшего премьер-министра страны "исключительно декоративной, очень киношной"

РИМ, 20 октября. /ТАСС/. Известный итальянский искусствовед Витторио Сгарби, занимающий пост заместителя министра культуры Италии, предположил, что картины из коллекции бывшего премьер-министра и миллионера Сильвио Берлускони, умершего в июне, можно передать в парк развлечений или на киностудию.

Сгарби был лично знаком с политиком и видел его коллекцию, которая насчитывает 25 тыс. произведений. "Я видел их, они исключительно декоративные, очень киношные, подошли бы для студии "Чинечитта" или, даже лучше, для большого луна-парка", - сказал искусствовед.

Он отметил, что в коллекции есть 8-10 картин, представляющих ценность. СМИ вспоминают в этой связи страсть Берлускони к телеаукционам, на которых он делал свои приобретения. Сейчас их держат на складе, аренда которого, по некоторым сведениям, обходится в €800 тыс. в год. Газета Corriere della Sera приводит заявление семьи Берлускони о том, что, даже если многие картины и не представляют экономической ценности, они имеют символическое значение для детей политика, поэтому каждый из них выберет, какие забрать себе на память.

Основатель и бессменный лидер партии "Вперед, Италия", трижды возглавлявший правительство, умер 12 июня, не дожив три месяца до 87-летия. Ему был диагностирован лейкоз.

В городе Портофино готовятся назвать улицу в его честь, хотя по правилам нужно ждать 10 лет после смерти для подобного посвящения. Есть идея и мост, который должен соединить остров Сицилию с материковой Италией, также посвятить Берлускони. Этот проект всегда поддерживался политиком, и сейчас его берется реализовать правящая коалиция, в которую входит его партия. Строительство должно завершиться до 2030 года.