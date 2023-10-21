БДТ им. Товстоногова в Петербурге покажет премьеру инклюзивного спектакля "Ау"

Как сообщила режиссер Яна Тумина, в постановке играют профессиональные актеры и молодые люди с особенностями развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ) покажет на своей Малой сцене премьеру инклюзивного спектакля "Ау", где вместе с профессиональными актерами играют молодые люди с особенностями развития. Эту постановку в режиме театра-лаборатории осуществила режиссер Яна Тумина, включившая в состав исполнителей детей с расстройством аутистического спектра (РАС).

"Все начиналось с тренинг-лаборатории, где сначала надо было понять, какой театр мы сочиняем с ребятами. Поэтому первые четыре месяца это был театр как терапия, и очень постепенно, когда мы стали выходить на сцену, вектор педагогических задач стал смещаться в сторону создания спектакля", - рассказала журналистам Тумина.

Работа в таком проекте, по ее словам, требует душевного и деликатного отношения с партнерами, терпения и доверия. Она сама как режиссер и педагог обретала в этой работе новый опыт. Выход спектакля к зрителю - новый этап творческой инклюзивной лаборатории, которая продолжается в БДТ на протяжении года.

В этом опыте по-новому ощутили себя и артисты БДТ. "Особенные ребята для нас - соавторы, они создают этот спектакль, - отметил актер Виктор Княжев. - У этих ребят абсолютно другое существование на площадке. Они ничего не играют и при этом высекают энергию - я у них учусь быть настоящим, ничего не наигрывая, не придумывая".

Большой драматический - первый в России театр федерального уровня, начавший системную работу по поддержке людей с особенностями развития. В 2015 году в репертуар БДТ вошла инклюзивная постановка по поэме персидского автора XII века Фарида ад-Дина Аттара "Язык птиц". Птицы - как герои и символы - оказались и в центре спектакля "Ау".