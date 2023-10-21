Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет премьеру посвященного Пушкину спектакля

Постановка объединила концертную программу, в которую войдут романсы на стихи поэта, и оперу "Моцарт и Сальери" Николая Римского-Корсакова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет премьеру спектакля "...И пушкинского слова волшебство". Постановка объединила оперу "Моцарт и Сальери" Николая Римского-Корсакова и концертную программу, в которую войдут романсы на стихи Александра Пушкина, в том числе "Ночной зефир струит эфир" и "Ты и Вы" Александра Даргомыжского.

"Наша премьера - дань уважения Александру Сергеевичу Пушкину, чье 225-летие со дня рождения мы отпразднуем в 2024 году. Выбор оперы "Моцарт и Сальери", основанной на одноименной "маленькой трагедии" Пушкина, и романсов для второго отделения вечера - явление не случайное. Нам хотелось создать камерную, почти домашнюю обстановку. Поэтому и премьеру мы представим не на основной сцене, а в Красной гостиной", - сказал журналистам художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Александров.

Он напомнил, что оперу "Моцарт и Сальери" композитор изначально создавал именно для камерного исполнения и посвятил ее Даргомыжскому, отметив его роль в развитии камерной оперы.

С пушкинской датой связано и предстоящее обращение Александрова к опере Римского-Корсакова "Золотой петушок".