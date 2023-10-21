В Петербурге пройдет фестиваль "Земля детей"

Он продлится с 21 октября по 7 ноября 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. XXXIII музыкальный фестиваль "Земля детей" открывается в Петербурге, где ежегодно создается много музыки для юных. Она прозвучит в дни школьных каникул на 19 концертах и спектаклях праздника, где большинство программ пройдет бесплатно.

"Фестиваль у нас уникальный, аналогов нет ни в Москве, ни в других городах. Дети на нем не только зрители, но и наряду со взрослыми выступают исполнителями и авторами произведений. А имя свое он получил по названию музыкального спектакля Сергея Баневича, который много лет организовывал этот фестиваль", - рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель фестиваля Евгений Петров. Организатором проекта выступает Союз композиторов Санкт-Петербурга при поддержке Музыкального фонда города.

Одну из фестивальных премьер - оперу-путешествие "Возвращение Солнца" представила на пресс-конференции Валерия Кухта, которая сначала выступала на фестивале в хоре младших классов, а с третьего курса консерватории включилась в него как композитор. "Я считаю, что моя опера - хороший старт для знакомства юных петербуржцев с основами жанра оперы", - сказала Валерия. Премьеру подготовили учащиеся студии "Крещендо" Дома детского творчества Петродворцового района.

На фестивале прозвучат концерты из произведений юных композиторов ("Посвящение Бетховену и Прокофьеву"), пройдут литературно-музыкальные вечера "Поэзия и музыка космоса" с участием юных поэтов из студии "Дерзание". Программу завершит 7 ноября "Хоровой парад", который готовит Ассоциация дирижеров детских и молодежных хоров.

Концертными площадками фестиваля станут Дом композиторов, Академическая капелла Санкт-Петербурга, Екатерининское собрание, Открытая киностудия "Лендок", Центральный военно-морской музей, Культурный центр Елены Образцовой, Дворец творчества юных, Лицей искусств "Санкт-Петербург" и многие другие залы.

В эти же дни будет проведен конкурс фотографий "Смена-8М" и конкурс статей и отзывов "Музыкальный журналист". На фестивале будет работать виртуальная выставка творчества юных художников "Земля детей - 2023", организованная Этнокультурным центром "Китежград".