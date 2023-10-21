Детский ансамбль из Амурской области выступит в Китае в 2024 году

Как сообщил глава региона Василий Орлов, коллектив выступит на Харбинской международной ярмарке

ТАСС, 21 октября. Гастроли детского хореографического ансамбля "Ровесники" из Амурской области в следующем году запланированы в Китае. Коллектив выступит на Харбинской международной ярмарке, сообщил глава Приамурья Василий Орлов.

"Мы уже договорились, что в следующем году в рамках Харбинской международной ярмарки "Ровесники" дадут отдельный концерт. Считаю, можно продлить их гастроли до Пекина, чтобы и местные зрители смогли по достоинству оценить выступление нашего коллектива", - приводит пресс-служба регионального правительства слова Орлова, встретившегося в Пекине с представителями Российского культурного центра при Россотрудничестве.

В рамках работы в Пекине губернатор посетил Российский культурный центр и обсудил с его руководством возможные варианты сотрудничества. Представители центра отметили, что интерес к России у граждан Китая в последнее время стремительно растет, и выразили готовность предоставлять площадки для проведения различных мероприятий, организованных правительством Амурской области.

Хореографический ансамбль "Ровесники" является ведущим детским коллективом Амурской области. Он создан в 1967 году. В коллективе занимается 450 детей в возрасте от 4 до 18 лет. В основе репертуара "Ровесников" русские народные танцы и сюиты, танцы народов мира.