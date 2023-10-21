На МКФ "Послание к человеку" покажут фильмы о малых народностях и осмыслении прошлого

Президент фестиваля, режиссер Алексей Учитель объявил, что киносмотр по завершении в Петербурге сразу же продолжится в Великом Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Основными темами программы открывшегося в Санкт-Петербурге 33-го Международного кинофестиваля "Послание к человеку" стали интерес к периферии и малым народностям, цифровизация и осмысление прошлого. Об этом рассказали члены программной дирекции и кураторы киносмотра на пресс-конференции.

Как объяснил председатель отборочной комиссии международного конкурса Михаил Ратгауз, при отборе фильмов в первую очередь старались остановиться на принципиально разных картинах - и по тональности, и по теме. Среди главных направлений Ратгауз назвал интерес к децентрализации. "Это большая мировая тема - уход от центров, обратно - либо в провинцию, либо в кино, связанное с землей, с малыми народностями", - сказал он, обращая внимание на фильм "Прощай, дикарь" режиссера Серхио Гуатахиры Сармьенто. Картина посвящена маленькому племени в амазонских джунглях, где живет дальняя родня режиссера-интеллигента из Бельгии.

Другой темой стало продолжение размытия границы между документальным и игровым. Здесь председатель комиссии указывает на фильм аргентинского режиссера Мартина Бенчимоля "Замок", где местами непонятно, документальное это кино или сказка.

Сирийский режиссер Халед Абдулвахед в своей картине отразил третью из выступающих на фестивале тенденций - повсеместную цифровизацию в жизни современного человека. Создатель картины - сирийский беженец, переехавший в Берлин, - показывает, как цифровые инструменты позволяют ему поддерживать контакт с отцом, оставшимся в Сирии. "Это фильм про цифровые инструменты, которые воспринимаются им как личные, экзистенциальные", - пояснил Ратгауз.

"В этом году довольно большое количество фильмов связано с осмыслением прошлого, использованием личных домашних архивов, почти любительского видео, снятого в 90-е на VHS", - рассказала креативный продюсер фестиваля, со-куратор программ "Панорама.doc" и национального конкурса Наталия Пылаева. На основе такого материала создан короткометражный фильм Сергея Строганова "Страбери филдс форевер". "Это попытка понять, что происходит сегодня сквозь призму событий прошлых дней", - отметила Пылаева.

Куратор подчеркнула, что фестиваль в этом году также покажет "на удивление много фильмов о молодых людях": например, картины "Нетронутые" Лизы Верховенской и "Артем и Ева" Евгения Милых. Как рассказала Пылаева, в программе национального конкурса 14 документальных российских фильмов, в которых соревнуются профессионалы, находящиеся на разных стадиях своего пути в кино. В конкурсе идут рядом новый фильм известного режиссера Алексея Федорченко "Колбаса Митрофана Аксенова" и работы вчерашних студентов, например, "Циркус" Яны Рейнсон.

О фестивале

Президент фестиваля, режиссер Алексей Учитель объявил, что киносмотр по завершении в Петербурге сразу же продолжится в трех российских городах. "В первый раз мы проведем сразу после фестиваля так называемое эхо фестиваля, которое будет в трех наших городах - Великом Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске", - сказал он.

Кинофестиваль "Послание к человеку" был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. В 2010 году президентом фестиваля стал кинорежиссер, народный артист России Алексей Учитель. За 33 года фестиваль в качестве гостей, участников и членов жюри посетили звезды мирового кинематографа Паоло Соррентино, Вернер Херцог, Тонино Гуэрра, Виктор Косаковский, Гарри Бардин, Фолькер Шлендорф, Аньес Варда, Годфри Реджио, Эмир Кустурица и многие другие.

33-й международный кинофестиваль "Послание к человеку" проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября 2023 года.