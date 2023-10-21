В Калмыкии прошла премьера спектакля режиссера из Китая по пьесе Пушкина

Цзяо Ланьбо с постановкой "Русалка" стала финалисткой режиссерской лаборатории национальных театров при "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры"

ЭЛИСТА, 21 октября. /ТАСС/. Премьера спектакля по мотивам незавершенной пьесы Александра Пушкина "Русалка" в постановке молодого режиссера из Китайской Народной Республики Цзяо Ланьбо прошла в Национальном драматическом театре имени Баатра Басангова Республики Калмыкия. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель Национального драмтеатра, заслуженный деятель искусств России, Калмыкии, Тывы, почетный работник культуры Азербайджана Борис Манджиев.

"Национальный драмтеатр сегодня представил премьеру "Русалки" в постановке режиссера из Китайской Народной Республики Цзяо Ланьбо, спектакль получился очень интересный, свежий, по всем параметрам неожиданный. Для нашего театра это необычный стиль, это современная молодая режиссура, которая находит иные краски и грани. Возможно, мы, старшее поколение, консервативны, но признаем, что молодые делают красиво. Публика это ценит", - сказал он.

Цзяо Ланьбо, выпускница Шанхайского института телевидения по дисциплине "Телевизионный режиссер", продолжила обучение в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге в мастерской Григория Козлова. Со своим эскизом спектакля "Русалочка" по пьесе Пушкина она стала финалисткой режиссерской лаборатории национальных театров при "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры", руководителем которой является Манджиев. Затем по правилам отбора молодой режиссер осуществила постановку своего спектакля в Национальном драмтеатре Калмыкии.

В основе сюжета спектакля - любовь дочери мельника и князя, однако своей постановкой режиссер приглашает современных зрителей к диалогу не столько о добре и зле, любви и предательстве, сколько о серьезнейшем испытании в жизни каждого человека - проблеме выбора. В ролях в спектакле задействованы молодые актеры Национального драмтеатра имени Баатра Басангова, в частности, Эренцен Авяшкиев, Делгира Канкаева, Санджи Пурсяков.

"Спектакль получился очень интересным и заинтересовал театральных критиков. В нем прослеживаются калмыцкие и китайские мотивы. Надеюсь, эта "Русалка" не будет последней постановкой Цзяо Ланьбо на калмыцкой земле", - отметил художественный руководитель Национального драмтеатра, добавив, что новый театральный сезон посвящен классике.