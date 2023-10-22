На главной сцене Нью-Йорка прошел концерт в честь 150-летия Рахманинова

На музыкальном вечере артисты исполнили арии из опер "Алеко", "Франческа да Римини" и "Скупой рыцарь"

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Концерт, посвященный 150-летию композитора Сергея Рахманинова (1873-1943), состоялся в субботу в Карнеги-холл в Нью-Йорке. Музыкальный вечер, организованный Фондом культурного обмена, собрал полный зал.

"150-летие Рахманинова не может пройти незамеченным, - заявил российским журналистам президент Фонда культурного обмена Константин Орбелян. - Я хотел показать, насколько культура Америки пропитана музыкой Рахманинова. К этому относится фильм с Мэрилин Монро "Зуд седьмого года" <...>, во многих фильмах присутствует 18-я вариация Рапсодии на тему Паганини. Люди здесь [в США], может, и не знают, что это музыка Рахманинова, но наше сознание пропитано этой музыкой".

Орбелян подчеркнул, что верит в силу музыки, в то, что она может даже помочь преодолеть кризис в российско-американских отношениях. "Музыка - это международный, межнациональный и межконфессиональный язык. У музыки нет никаких преград", - добавил организатор концерта.

Отвечая на вопрос журналистов об угрозе "отмены русских композиторов", Орбелян заверил, что этого не произойдет. "Наши композиторы: Чайковский, Рахманинов, Скрябин, Мясковский, - их никто не истребил и не уничтожил, и этого никогда не случится", - убежден он.

На музыкальном вечере артисты исполнили наиболее известные произведения Рахманинова: арии из опер "Алеко", "Франческа да Римини" и "Скупой рыцарь". Среди исполнителей были Диана Скавронская (сопрано), Елизавета Улахович (сопрано), Дмитрий Юдин (фортепиано), Кристина Рейко Купер (виолончель), Майя Гонсалес (сопрано), Бен Стронг (бас-баритон). Выступления музыкантов удостаивались оваций всего зала.

По словам Орбеляна, концерты, посвященные 150-летию со дня рождения Рахманинова, состоятся и в других городах США. Он выразил надежду на то, что мероприятия пройдут в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Далласе, Хьюстоне, Бостоне, Чикаго и в Вашингтоне.

О композиторе

Сергей Рахманинов - композитор, пианист и дирижер - стал символом русской музыки во всем мире. Его фортепианные произведения, в которых нашли отражение разные стили, вошли в репертуар самых известных исполнителей. На записях Рахманинова-пианиста учатся многие поколения музыкантов.

Консерваторское образование он получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил несколько произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Владимира Немировича-Данченко по поэме Александра Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.

В декабре 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Скандинавию, откуда в Россию уже не вернулся. В 1918 году вместе с семьей поселился в США. На Западе Рахманинов вел жизнь странствующего пианиста-виртуоза, что оставляло мало времени для сочинения музыки. Лишь через девять лет после отъезда он вернулся к композиторской работе, сочинив Четвертый концерт, "Три русские песни" для хора и оркестра, Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром, Третью симфонию, "Симфонические танцы" для оркестра и другие произведения.