В Японии открылся 36-й Токийский международный кинофестиваль

За главный приз будет бороться российский фильм "Воздух" режиссера Алексея Германа - младшего

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. В Японии в понедельник прошла церемония открытия 36-го международного Токийского кинофестиваля.

"Мы посмотрим фильмы основной программы с открытым сердцем и без предубеждений. На основании этого мы примем ответственные и осознанные решения", - подчеркнул на церемонии немецкий режиссер Вим Вендерс, председатель жюри кинофестиваля. Он также пошутил, что "члены жюри обещают начать ругаться друг с другом по поводу этих решений уже после раздачи наград". Вендерс является обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля ("Положение вещей", 1982) и "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля ("Париж, Техас", 1984). Токийский кинофестиваль открывается показом его картины "Прекрасные дни" (Perfect Days, 2023), рассказывающей историю уборщика туалетов в Токио, который увлекается музыкой и книгами, а в свободное время фотографирует деревья.

За главный приз кинофестиваля в этом году будут бороться 14 картин. Среди них фильм "Воздух" российского режиссера Алексея Германа - младшего, "Слепой сердцем" австрийского режиссера Барбары Альберт, "Проповедь птицам" азербайджанского режиссера Хилала Байдарова, китайская картина "Дом у западного озера" и другие киноленты.

В Токио состоится мировая премьера фильма Алексея Германа - младшего. По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц. Героиням в исполнении Анастасии Талызиной и Аглаи Тарасовой приходится нелегко в мужском коллективе, но день за днем они доказывают, что выполняют свою работу не хуже мужчин. В фильме также снялись Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и Мария Мельникова.

В этом году впервые с начала пандемии COVID-19 на Токийском кинофестивале отменены все ограничения, связанные с коронавирусом. Благодаря этому количество картин, которые будут показаны, увеличится до 219 по сравнению с 174 в прошлом году. Среди них 20 мировых премьер. На смотр, как ожидается, приедут около 600 гостей из-за рубежа, что в шесть раз больше, чем во время прошлого кинофестиваля.

Международный Токийский кинофестиваль проводится ежегодно начиная с 1985 года. Это крупнейший киносмотр в Азии и единственный в Японии, официально аккредитованный Международной федерацией ассоциации кинопродюсеров. Российские фильмы неоднократно попадали в программу смотра. В прошлом году на фестивале были показаны "Продукты 24" (2022) режиссера Михаила Бородина и "Сказка" Александра Сокурова (2022). В 2016 году за главный приз кинофестиваля боролся фильм Анны Матисон "После тебя".