В Москве в "Коломенском" откроется выставка акварелей художника Германа Орлова

В экспозиции представят около 100 акварельных работ художника, а также несколько десятков предметов из коллекции "Белый камень"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Выставка акварельных работ профессора Московского архитектурного института (МАРХИ) Германа Орлова откроется 1 ноября в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

"Первого ноября в музее-заповеднике "Коломенское" открывается выставка работ профессора МАРХИ Германа Орлова. В экспозиции представят около 100 акварельных работ художника, посвященных "Коломенскому", а также несколько десятков предметов из коллекции "Белый камень". Серия акварелей автора - это архитектурное исследование, побуждающее по-новому взглянуть на природу и памятники музея-заповедника, который в 2023 году отмечает 100 лет со дня основания. Произведения помогают по достоинству оценить ландшафт и архитектуру "Коломенского", а предметы из собрания музея-заповедника - понять замысел зодчих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая персональная выставка живописи и графики Орлова состоялась в 2005 году в Центральном доме архитектора. "Затем были десятки экспозиций, посвященных природе и архитектуре разных уголков России и других стран мира, но именно "Коломенское" художник считает уникальным местом", - значится в публикации.

Посетить выставку "Государево село Коломенское. Архитектура и природа в работах Г. Ю. Орлова" можно будет до 4 февраля 2024 года.