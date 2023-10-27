В Белграде стартовал фестиваль российского кино и анимации "Мир чудес"

Мероприятие представит гостям фильмы, произведенные или спродюсированные Киностудией имени Максима Горького, премьера которых состоялась в 2022-2023 годах

БЕЛГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль детско-юношеского кино и анимации "Мир чудес" стартовал в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Фестиваль представит гостям фильмы, произведенные или спродюсированные Киностудией имени Максима Горького, премьера которых состоялась в 2022-2023 годах: "Мой папа - вождь", "Кукольник", "Календарь ма(й)я", "Чижик-пыжик возвращается". В то же время среди авторских лент "Союзмультфильма" - победители национальных и международных фестивалей: "Виват, мушкетеры!", "Два трамвая", "Теплая звезда", "Белоснежье" и другие. Кроме того, в программе представлены короткометражные фильмы киностудии про самого популярного героя этого года - Чебурашку, а также безусловный хит российского проката "Баба Яга спасает мир".

"Когда мы делали фестиваль в прошлый раз, он возник спонтанно, и Сербия была первой страной, где он проходил. Когда мы его делали, мы увидели невероятный интерес. Мы сами не ожидали, мы думали, что просто покажем мультфильмы, а получили очень теплую зрительскую волну, и поэтому, конечно же, шел разговор о том, чтобы сделать продолжение, - отметила кинообозреватель и продюсер фестиваля Сусанна Альперина. - Мы получили великолепное название "Свет чуда" (название фестиваля на сербском языке - прим. ТАСС). Это звучит так, будто чудо действительно дает свой свет".

Генеральный директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев подчеркнул, что "помимо фильмов и мультфильмов будут проходить и мастер классы от специалистов детского центра "Союзмльтфильма" в рамках которых гости фестиваля совместно со специалистами смогут создать свой анимационный фильм. "Мы уверены, что этот культурный диалог между взрослыми и детьми должен выражаться и в разнообразных фильмах, и в том числе в развивающих активностях. В таком случае мы можем вырастить гармоничного, уже взрослого человека", - указал Машковцев.

В ходе пятидневного фестиваля зрители увидят классические и новые фильмы и анимацию отечественных кинематографистов, а также лично встретятся с генеральным директором "Союзмультфильма" Борисом Машковцевым, историком анимации Павлом Шведовым, кинообозревателем и продюсером фестиваля Сусанной Альпериной. Фестиваль российского кино и анимации "Мир чудес", который будет проходить в Сербии с 27 по 31 октября, организован Киностудией имени Максима Горького и "Союзмультфильмом" в партнерстве с Россотрудничеством, "Российской газетой", а также с Сербским отделением Международного фонда Духовного Единства народа.