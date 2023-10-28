Петербургский театр "Буфф" свое 40-летие отпразднует спектаклем-капустником

Весь актерский состав выступит на сцене в этот вечер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /Корр.ТАСС Олег Сердобольский/. Музыкально-драматический театр "Буфф" имени Исаака Штокбанта соберет зрителей на спектакль-капустник, посвященный 40-летию коллектива. Вся труппа в этот вечер выйдет на сцену.

"Мы верны завету нашего учителя Исаака Романовича Штокбанта, который сказал, что мы - оптимистический театр. И зритель, выходя с нашего спектакля, должен ощущать, что жизнь прекрасна. Мы не можем без серьезного драматического искусства, без правильного актерского существования на сцене, но при этом это должно быть весело и музыкально", - рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель театра заслуженный артист России Михаил Смирнов.

Сейчас в театре работают воспитанники девяти выпусков актерской мастерской профессора Штокбанта, основавшего Буфф в 1983 году. "Нас в институте звали "штокбантята", мы были безумно дружны, одно целое. Эта черта характерна и для жизни нашего театра, где все работают на главную задачу - у нас не должно быть скучных спектаклей", - сказал выпускник первого набора заслуженный артист России Евгений Александров.

Народный артист России, офицер-фронтовик Исаак Штокбант из-за войны только в 35 лет приобщился к театральному делу, а затем проявил себя как режиссер, педагог, драматург, строитель своего театра. Творческие заслуги Штокбанта и его команды в развитии этого жанра оказались внушительными, город построил для буффовцев здание на Заневском проспекте, где располагаются основная сцена", "Кабаре-Буфф" и сцена "Буффики" для детей. Из этого театра вышли такие артисты, как Юрий Гальцев, Елена Воробей, Геннадий Ветров, а первым заведующим музыкальной частью здесь служил композитор Игорь Корнелюк. Штокбант прожил 94 года, поставив в общей сложности около 100 спектаклей.

В репертуаре "Буффа" - классические и современные комедии, мюзиклы, театрализованные музыкальные программы, спектакли для детей. Это современный синтетический театр, объединяющий в себе разные виды и жанры сценического искусства.